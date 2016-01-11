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صور| وزير الصحة يختتم زيارته لمحافظة الأقصر‎

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صور| وزير الصحة يختتم زيارته لمحافظة الأقصر‎ صور| وزير الصحة يختتم زيارته لمحافظة الأقصر‎

 

اختتم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، الإثنين، زيارته إلى محافظة الأقصر، والتي تفقد خلالها عدد من المؤسسات الصحية بالمحافظة، برفقة محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من قيادات وزارة الصحة، والتي استمرت على مدار يومين.

وشملت جولة وزير الصحة، تفقد خدمة الإسعاف النهري بالأقصر، الذي قامت الوزارة بتنفيذه ضمن خطة تطوير الخدمات الإسعافية، لتأمين الخدمات الإسعافية داخل المراكب والفنادق السياحية بنهر النيل والمشاركة في تأمين الرياضات النيلية.

كما تفقد وزير الصحة، مستشفى الأقصر العام، وتابع سير العمل داخل أقسام الطوارئ والأشعة المقطعية وبنك الدم والمعامل، واستمع إلى شكاوي عدد من المرضى داخل المستشفى، كما تفقد موقع إنشاء المبنى الجديد للمستشفى الذي يضم عيادات خارجية وأقسام للطوارئ والغسيل الكلوي والرعاية المركزة وعمليات الولادة ورعاية الأطفال وإقامة المرضى والمعامل والتعقيم المركزي ومطبخ ومغسلة، بالإضافة إلى موقع سكن الأطباء الجديد بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور عماد الدين، مشروع إنشاء مركز علاج فيروس سي الذي يتم تنفيذه في منطقة الحبيل ضمن مشروع التنمية المجتمعية لصندوق تحيا ، والذي يضم غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى وصيدلية .

وكانت جولة وزير الصحة قد شملت أمس تفقد مستشفى إسنا المركزي وموقع إنشاء مستشفى إسنا الجديد ومستشفى أرمنت الجديد ومستشفى البياضية ومستشفى الأقصر الدولي التي تفقد بها عدد من الأقسام.

كما عقد الوزير، لقاء مع قيادات مديرية الصحة وعدد من أطباء الأقصر بقاعة مستشفى الأقصر الدولي، بحث خلاله عدد من الملفات مع الأطباء منها قانون التمريض وتواجد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء وحدة علاج علي نفقة الدولة بالأقصر، وتطوير المنظومة الصحية بالأقصر.

 

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