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وصول «السقا» و4 أخرين لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهم

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وصول «السقا» و4 أخرين لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهم وصول «السقا» و4 أخرين لنيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهم

الصحفي محمود السقا

وصل منذ قليل، الصحفي محمود السقا و4 من النشطاء السياسيين، لمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، لنظر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، حول اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها مسمى حركة شباب 25 يناير.

ويواجه المتهمون عدة جرائم متعلقة بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤسس حركة البداية شريف دياب، أثناء تواجده بمحل عمله بمدينة الحرفيين التابعة لمحافظة القاهرة، بينما ألقت القبض على الناشط محمد فياض أثناء تواجده بوسط القاهرة، تنفيذا لقرارات ضبط وإحضار صادرة ضدهما بجانب المتهمين الآخرين.

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