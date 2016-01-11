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مباحث الإسكندرية تضبط هاربا من 120 سنة فى 650 قضية مبانى وسرقات عامة

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مباحث الإسكندرية تضبط هاربا من 120 سنة فى 650 قضية مبانى وسرقات عامة مباحث الإسكندرية تضبط هاربا من 120 سنة فى 650 قضية مبانى وسرقات عامة
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية من بينهم هارب من 650 حكم بالحبس.

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة أول المنتزه برئاسة المقدم محمد علوانى من ضبط "حسن .ا " -31 سنة عاطل " له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة قسم مينا البصل محكوم عليه فى عدد " 650 " حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى – إكمال بناء – سرقات عامة " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن "120" سنة، و جارى التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "خميس .س" - 40 سنة حلوانى مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى قضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، و جارى التنفيذ عليه.

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مصر 365