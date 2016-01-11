"مميش" يعلن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام عصر اليوم

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن التشغيل التجريبى لكوبرى السلام يبدأ عصر اليوم الاثنين، مع استمرار أعمال التجهيزات.

وأكد "مميش"، فى تصريحات صحفية اليوم على هامش افتتاح مستشفى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أنه سيتم تجريب عبور بعض السيارات بدءا من الرابعة عصرا، بعد فحص المركبات أمنيًا والتأكد من سلامتها.

وأضاف "مميش" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتردد فى إعادة تشغيل كوبرى السلام، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتقليل الضغط على المعديات.

بالصور..شركة الصيانة الذاتية تسابق الزمن لتجهيز كوبرى السلام وإعادة تشغيله