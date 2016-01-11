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أسماء| المستحقين لقطع الأراضي بالمنطقة الحرفية في واحة الخارجة

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أسماء| المستحقين لقطع الأراضي بالمنطقة الحرفية في واحة الخارجة أسماء| المستحقين لقطع الأراضي بالمنطقة الحرفية في واحة الخارجة

 

محفظة الوادي الجديد – أرشيفية

صرحت سمية خليل، رئيس مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة أعلنت عن كشوف وأسماء المستحقين لقطع الأراضي بالمنطقة الحرفية وتسليم أراضي الورش بالمنطقة الحرفية الجديدة بمدينة الخارجة، مضيفة أن التوزيع على 6 أيام وبحسب أرقام البلوكات.

وقالت إن التوزيع سوف يكون بمقر المنطقة الحرفية في التاسعة صباحًا على أن يلتزم المستفيد بالحضور شخصًيا ومعه بطاقه الرقم القومي وصورة منها و2 دوسيه بلاستيك و4 زوايا حديد، منوهة إلى أن من سيتعذر حضوره سيتم توزيع الورش الخاصة بهم يوم 18، 19 من هذا الشهر.

كما أكدت «خليل»، أن مواعيد التوزيع هي “ الأحد 10 /1 /2016 سيتم توزيع بلوك 6 وبلوك 11، الاثنين 11 /1 /2016 سيتم توزيع بلوك 16 وبلوك 22، الثلاثاء12 /1 /2016 سيتم توزيع بلوك 23 وبلوك 24، الأربعاء 13 /1 /2016 سيتم توزيع بلوك 25 وبلوك 26، الخميس 14 /1 /2016 سيتم توزيع بلوك 27 وبلوك 28، الاحد17 /1 /2016 سيتم توزيع بلوك 33 وبلوك 34″.

 

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