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إصابة موظفان في حادث تصادم بالحرم الجامعي في المنيا

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إصابة موظفان في حادث تصادم بالحرم الجامعي في المنيا إصابة موظفان في حادث تصادم بالحرم الجامعي في المنيا

جامعة المنيا – أرشيفية

وقع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية داخل الحرم الجامعي بالمنيا، مما أسفر عن إصابة فنيان صيانة بكسور وكدمات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، اخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث ومصابين داخل الحرم الجامعي.

بالإنتقال تبين وقوع تصادم داخل الحرم الجامعي أمام كلية التربية النوعية بين السيارة رقم 7183 ن ص ج قيادة محمد-ط 18 سنة طالب بكلية التربية، ودراجة بخارية رقم 1854 ن ل ج قيادة عمر- م 36 سنة فني صيانة بالحرم الجامعي.

وتبين أنه عندما حاول قائد السيارة تفادي مطب داخل الجامعة إنحرفت به السيارة، واصطدمت بالدراجة البخارية، مما أسفر عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكسر بالفخذ وكدمات متفرقة، وإصابة مرافقه محمد-م 23 سنة فني صيانة بالجامعة، بإشتباه بعد الإرتجاج وكسر بالقدم اليسرى.

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