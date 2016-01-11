صور| مليون جنيه لتعلية مبنى كلية العلوم بطابق رابع في الوادي الجديد

التقى صباح اليوم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، بوفد الإنشاءات الهندسية التابع لجامعة أسيوط، وتم الاتفاق على تعلية مبنى كلية العلوم بطابق رابع بقيمة مليون جنيه.

وحضر اللقاء اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة ورئيسة مركز الخارجة ومديري التربية والتعليم والأبنية التعليمية، وبعض من الجهاز التنفيذي المعنى بالموضوع، وتم مناقشة آليات استمرار تخصيص مبنى خاص بالتربية والتعليمة “المدرسة الفكرية” بمدينة الخارجة، وتم الاتفاق على استمرار منح المبنى لكلية العلوم جامعه أسيوط على ان يتم تعليته بطابق رابع بتكلفة تقديرية مليون جنيه على حساب جامعه أسيوط وتؤول ملكيته بعد انتهاء بناء كلية العلوم الجديدة بالمحافظة أو بحد أقصى سبعة سنوات وأيهما أقرب ولايتم تداول أي نشاط للجامعة بالمبنى بعد انتهاء المدة المحددة وتستخرج رخصة المباني باسم المالك الأصلي وهو مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد.