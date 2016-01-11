مصدر قضائي : تحديد جلسات نظر طعون الانتخابات خلال أيام

قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنقض، إن المحكمة لم تنظر حتى الآن الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات بعدة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، البالغ عددها أكثر من 250 طعنا، تطالب بإلغاء فوز بعض المرشحين والقوائم.

وأوضح المصدر، فى تصريح لـ«OnA»، أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بصدد توزيع الطعون على جميع الدوائر، وتحديد جلسات لنظرها خلال الأيام المقبلة، على أن تتولى كل دائرة نظر قرابة 3 طعون.

وأضاف المصدر، أن محكمة النقض تلقت على مدار مراحل الانتخابات البرلمانية، طعون كثيرة قدمها محامون وكلاء عن مرشحين خاسرين، شككت جميعها فى النتائج المعلنة ورصدت مخالفات لدى بعض المرشحين والقوائم الانتخابية.

يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، تلقت قرابة 250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية عقب إعلانها، تضمن غالبيتها مخالفات زعم مقدمو الطعون وقوعها من المرشحين، ولم يتم الفصل فيهم حتى الآن.