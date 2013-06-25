محكمة جزائرية تصدر حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق أحد أهم أعضاء تنظيم القاعدة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء مدنية معسكر الواقعة غرب الجزائر مساء اليوم حكما غيابيا يقضى بعقوبة المؤبد فى حق الإرهابى مختار بلمختار المكنى "بلعور أمير كتيبة “الموقعون بالدم” التابعة لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.

وأدانت المحكمة الأرهابى بلمختار بتهمة الانخراط فى جماعة إرهابية مسلحة هدفها بث الرعب فى أوساط السكان، ويحتل عبد القادر مختار بلمختار قائد كتيبة "الملثمون" المرتبة الخامسة فى الهيكل التنظيمى لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وقد عمل مختار بلمختار فى منطقة الساحل منذ أكثر من 15 عاما وتنشط كتيبته فى شمال مالى وفى موريتانيا ولد مختار بلمختار فى عام 1972 فى ولاية غرداية الواقعة فى جنوب شرق الجزائر وقاتل فى صباه فى أفغانستان، ذاع صيته فى الجزائر لقيامه بقتل رجال الجمارك وحرس الحدود خلال قيامه بعمليات تهريب عبر الحدود.

ويسمى بلمختار بـ"الأعور" بعد أن فقد عينه إثناء تعامله مع المتفجرات ويسمى أيضا "السيد مالبورو" كونه يشرف على عمليات تهريب السجائر والمخدرات والأسلحة، وقد أقام الرجل علاقات طيبة مع السكان المحليين الذين يوفرون له الحماية ويسهلون نشاطه فى التهريب.

وقد كانت جماعة بلمختار الجهة التى اختطفت فى نوفمبر 2009 فى موريتانيا عاملين اسبانيين ثم أطلقت سراحهما فى أغسطس الماضى بعد حصولها على فدية.