أخبار عاجلة

بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نجل البلتاجى وأخرين يطعنون على حبسهم ثلاث سنوات

Google+ Print
نجل البلتاجى وأخرين يطعنون على حبسهم ثلاث سنوات نجل البلتاجى وأخرين يطعنون على حبسهم ثلاث سنوات

أنس محمد البلتاجى

تقدمت هيئة الدفاع عن أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى بجماعة الإخوان، ومتهمين آخرين، بطعون أمام محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، لإلغاء الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحيازة سلاح بدون ترخيص.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكما بإدانة نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، قضت فيه بسجنه 5 سنوات ومتهمين آخرين، وتغريمهم 200 جنيه، على خلفية ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية وبيحازتهم سلاح نارى.

وألقت الأجهزة الأمنية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، القبض على ثلاثة طلاب من بينهم أنس محمد البلتاجى، من داخل إحدى الوحدات السكنية بضاحية مدينة نصر شرق محافظة القاهرة، بناء على إذن صادر عن النيابة العامة بضبطهم لاتهامهم بالتحريض على العنف فى جامعة عين شمس.

وعثر بحوزة المتهمين الثلاثة أثناء تفتيش المنزل على سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، و22 عيارا ناريا، ومبلغ 28 ألف، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى قدمتهم للمحاكمة أمام جنايات شمال القاهرة، التى أصدرت حكما بسجنهم 5 سنوات وغرامة 200 جنيه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا