نجل البلتاجى وأخرين يطعنون على حبسهم ثلاث سنوات

تقدمت هيئة الدفاع عن أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى بجماعة الإخوان، ومتهمين آخرين، بطعون أمام محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، لإلغاء الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحيازة سلاح بدون ترخيص.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكما بإدانة نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، قضت فيه بسجنه 5 سنوات ومتهمين آخرين، وتغريمهم 200 جنيه، على خلفية ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية وبيحازتهم سلاح نارى.

وألقت الأجهزة الأمنية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، القبض على ثلاثة طلاب من بينهم أنس محمد البلتاجى، من داخل إحدى الوحدات السكنية بضاحية مدينة نصر شرق محافظة القاهرة، بناء على إذن صادر عن النيابة العامة بضبطهم لاتهامهم بالتحريض على العنف فى جامعة عين شمس.

وعثر بحوزة المتهمين الثلاثة أثناء تفتيش المنزل على سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، و22 عيارا ناريا، ومبلغ 28 ألف، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى قدمتهم للمحاكمة أمام جنايات شمال القاهرة، التى أصدرت حكما بسجنهم 5 سنوات وغرامة 200 جنيه.