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بريطانيا تنشر صواريخ بريمستون للمرة الأولى فى سوريا

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بريطانيا تنشر صواريخ بريمستون للمرة الأولى فى سوريا بريطانيا تنشر صواريخ بريمستون للمرة الأولى فى سوريا

>قالت متحدثة باسم رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت مقاتلي داعش في سوريا أمس الأحد ونشرت صواريخ بريمستون للمرة الأولى هناك.

وانضمت بريطانيا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن غارات جوية على التنظيم المتشدد أواخر العام الماضي لكنها تواجه انتقادات بانها لم تشن سوى عددا قليلا من الضربات استهدفت في الأساس حقولا نفطية.

وقالت المتحدثة للصحفيين "رأينا خمسة هجمات جديدة شنتها قوات سلاح الجو الملكي في سوريا استهدفت مركبات لداعش قرب الرقة وانفاقا للعدو قرب الرقة أيضا وحقل عمر النفطى. وفي إطار هذه الضربات تم نشر صواريخ بريمستون أيضا."

وتقول بريطانيا إن من شأن استخدام صواريخ بريمستون المصممة لاصابة أهداف سريعة الحركة أن يعزز المعركة ضد داعش من خلال تنفيذ هجمات دقيقة تقلل الخسائر في صفوف المدنيين.
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