أرقام في الجول - سلاح الأهلي الفتاك ' الذي توج الزمالك بالدوري '

هو سلاح تهديفي يتفوق فيه الأهلي على جميع منافسيه هذا الموسم وكان سببا رئيسيا في اعتلاءه صدارة الدوري بعد خوضه 11 مباراة.

ضربات الرأس.

فارق كبير بين الموسم الماضي والحالي في قوة الكرات العالية للأهلي أمام منافسيه، فهو الأكثر تسجيلا منها هذا الموسم مع مدربه جوزيه بيسيرو.

6 أهداف أحرزها الأهلي بضربات رأس من إجمالي 18 هدفا سجله هذا الموسم، أي أن الفريق سجل ثلث أهدافه منها، ويسجل بمعدل أكثر من هدف من ضربة رأس في كل مباراة لأنه خاض 11 لقاء حتى اللحظة.

فأحرز له المخضرم عماد متعب في مرمى بتروجيت والإنتاج الحربي ومؤمن زكريا ضد أسوان وماليك إيفونا أمام اتحاد الشرطة الذي استقبل هدفين من رأس المدافع رامي ربيعة.

10

وإذا نظرنا إلى الموسم الماضي سنجد أن المارد الأحمر سجل 10 أهداف من ضربات رأس على مدار الموسم الأطول في تاريخ الدوري المصري.

عشرة فقط من إجمالي 65 هدفا في 38 مباراة، أي أقل من سدس عدد الأهداف!

بينما حامل لقب المسابقة الزمالك كان الأكثر تسجيلا من ضربات رأس (17) يليه الاتحاد (14) ثم الرجاء (11) ثم الأهلي وإنبي وطلائع الجيش (10).

وفي الموسم الحالي يأتي الإسماعيلي والمصري وإنبي خلف الأهلي برصيد خمسة أهداف من ضربات رأس، أما الزمالك فسجل هدفا وحيدا كان من نصيب محمود كهربا.

يتميز الأهلي عن باقي فرق الدوري في حسن التعامل مع الكرات العالية سواء من لعبة متحركة أو ضربة ثابتة أو ركلة ركنية.