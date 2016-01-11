أحمد الشيخ لـ في الجول: أحرزت أهدافا من فرص أصعب من التي أضعتها.. وإهداري لها طبيعي

أخيرا شارك أحمد الشيخ رسميا مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب بعد انضمامه من مصر للمقاصة مطلع الموسم في صفقة أثارت جدلا كبيرا.

بهذه المناسبة، تواصل FilGoal.com مع اللاعب ليتحدث عن مشاركته الأولى بقميص الأهلي أمام المقاولون العرب.

وكل ما يلي على لسان الشيخ..

"توقعت أن أدخل القائمة.. كما راودني شعور أني سأشارك في المباراة"

"كنت أتمنى أن أحرز هدفا من الفرص التي أتيحت لي.. كان من المهم بالنسبة لي أن أبدأ مشواري مع الأهلي بهدف"

"سجلت أهدافا أصعب من ذلك في الماضي. أعتقد أن ابتعادي عن الملعب هو السبب في ضياع تلك الفرص.. أفتقد حساسية المباريات وهذا أمر طبيعي".

"بيسيرو عمل على تحفيزي في معسكر الإمارات حيث قال لي إني لاعب جيد وإن الفرصة قادمة لا محالة".