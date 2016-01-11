تحدي_كلير_في الجول – أحمد فهمي يلجأ إلى ديزي بنالتي لكسر تفوق بيبو ومعوض

تحدي المهارات مستمر واليوم لن يكون مقتصرا على اللاعبين فقط.. أحمد فهمي وهشام ماجد يدخلان مواجهة صعبة.

سمير وبهير يتحديان خالد بيبو وسيد معوض في مباراة جديدة من تحدي Clear Game of 7.

#تحدي_كلير_في_الجول هو حدث يشهد جمعا من أمهر لاعبي مصر يقودهم شيكابالا وخالد بيبو مع الثعلب حازم إمام.

تم تقسيم الجميع إلى فرق. كل فريق يتشكل من نجمين. واليوم نحن مع المباراة الثالثة.

أحمد فهمي وهشام ماجد في تحدي ضد خالد بيبو وسيد معوض.

تفوق نجمي الأهلي سيدفع أحمد فهمي لخوض تحدي ديزي بنالتي، فهل سينجح ويعادل معوض وبيبو؟

فلنشاهد التحدي:

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المسابقة برعاية:

• كلير

• سامسونج

• 7

• والراعي الرسمي لـ في الجول:

بيبسي

• والشريك الإعلامي لـ في الجول:

ALTV