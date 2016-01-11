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النائب عبد المنعم العليمى: "بدل الانتقال ضعيف.. وأنا جاى متشعبط فى المترو"

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النائب عبد المنعم العليمى: "بدل الانتقال ضعيف.. وأنا جاى متشعبط فى المترو" النائب عبد المنعم العليمى: "بدل الانتقال ضعيف.. وأنا جاى متشعبط فى المترو"
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا، أن الإجراءات التى تمت خلال الانتخابات التى أجريت أمس لاختيار رئيس المجلس جاءت وفقاً للدستور وفى إطار سليم.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، خلال تواجده أمام البوابة الرئيسية للبرلمان، أنه يطالب رئيس مجلس النواب بمناقشة وضع الأعضاء خاصة المغتربين، مشيراً إلى أنهم يجدون صعوبة فى الوصول للبرلمان.

وأكد العليمى أن المادة 36 من قانون مجلس النواب نظمت انتقال العضو من محل إقامته إلى المجلس، مشيرًا إلى أن بعض النواب يجدون صعوبة فى التنقل، مشيراً إلى أن جلسة الأمس انتهت الساعة 2 صباحاً، وتابع: "بالنسبة للنائب المغترب علشان يبات فى فندق هيحتاج مش أقل من 800 جنيه فى الليلة.. وبدل الانتقال ضعيف".

وتابع العليمى: "أنا جى من طنطا، وراكب جيزة ونازل فى ميدان المحطة وأتشعبط فى المترو مع الناس، وإحنا مانقدرش نركب أتوبيس أو تاكسى"، مطالباً رئيس المجلس بتوفير وسيلة انتقال من محل الإقامة إلى مجلس النواب.


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