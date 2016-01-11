إعلام زفتى ينظم ورشة عمل للطلاب بعنوان "الغذاء المناسب لوقت الامتحان"

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ورشة عمل حول "الغذاء الصحى والمناسب لوقت الامتحان" بمقر نادى الطفل بمجمع الإعلام.

استهدفت ورشة العمل توعية الطلاب بالغذاء المناسب وقت الامتحانات، وحاضر فيها حازم محمد عبد الصمد متحدثا عن أهمية الغذاء فى حياة الإنسان.

وأضاف أن هناك بعض الأطعمة المهمة والمناسبة التى يمكن تناولها فى فترة الامتحانات، فهى تعمل على تحسين وظائف الدماغ، وتعزيز مستويات الطاقة والقدرات الذهنية للطالب، وأيضا تعمل على زيادة إفراز النواقل الكيماوية داخل الدماغ كالدوبامين والإيبينفرين لتعزيز مستويات الطاقة والتنبيه.

وأوضح أن من الأطعمة المفيدة على سبيل المثال أسماك التونة، السلمون، السردين، اللحوم ، البيض، الألبان كالزبادى، الجبن، الحليب والفواكه بأنواعها والحبوب الكاملة والبقوليات والمشروبات الطبيعية المهدئة كالنعناع والشاى الأخضر والقرفة، مؤكدا على أهمية شرب الماء لما لها من فوائد عديدة.

وقدم المحاضر نصيحة للطلبة بأنه يجب التركيز على نمط غذائى صحى فى حياتنا بشكل عام، وفى فترة الامتحانات بشكل خاص، لذلك يتوجب علينا أن نتجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية بجميع أنواعها وأشكالها، حيث تعمل على الشعور بالإجهاد مما يؤثر على مستوى الاستذكار والتحصيل، ويمكننا أن نستبدل تلك الأطعمة، بتناول أطعمة صحية خلال الوجبات الرئيسية، مع تناول الوجبات الخفيفة الصحية بين الوجبات، لتحفيز العقل وزيادة التركيز خلال اليوم.

شارك فى ورشة العمل طلبة من مدرسة مصطفى كامل الابتدائية الحديثة بزفتى، بحضور مروة محمد الجمل، أخصائية اجتماعية، وإيمان محمد عبد الرحمن أخصائية اجتماعية.