أخبار عاجلة

بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السجن 5 سنوات لضابط شرطة و5 مخبرين قتلوا مواطنا عمدا في الجيزة

Google+ Print
السجن 5 سنوات لضابط شرطة و5 مخبرين قتلوا مواطنا عمدا في الجيزة السجن 5 سنوات لضابط شرطة و5 مخبرين قتلوا مواطنا عمدا في الجيزة

أرشيفية

قضت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم الإثنين، بسجن ضابط شرطة كان يعمل معاون مباحث بقسم شرطة الصف، ومعاقبة 5 مخبرين 5 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار عمدا، وحيازتهم أسلحة وذخيرة ومخدرات دون وجه حق.

ترجع أحداث القضية عندما توجه معاون مباحث الصف لمنزل مواطن من ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز شرطة الصف، معتقدا أنه تاجر مخدرات للقبض عليه، وتبين بعد ذلك أن المواطن موظف بشركة كهرباء، رفض فتح باب منزله وطلب من الضابط أن يظهر إذن النيابة العامة، فأطلق معاون المباحث أعيرة نارية على باب المنزل اخترقت إحداها باب منزله وأصابت المجنى عليه فى بطنه، ولقى مصرعه فى الحال.

وعندما اكتشف معاون المباحث أنه أخطا وأن المجنى عليه ليس تاجر المخدرات المطلوب القبض عليه، وإنما شخص آخر أسرع إلى النيابة العامة للحصول على إذن مزور للقبض على تاجر مخدرات بنفس عنوان المجنى عليه، بحجة أنه متهم، وجهز كميات من الحشيش وفرد خرطوش جلبها ووضعها هو والمخبرين بجوار جثة المجنى عليه داخل شقته لإثبات تهمة حيازته للمخدرات والأسلحة، وأنه توفى نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوة الأمنية.

اكتشفت نيابة جنوب الجيزة التى باشرت التحقيقات حقيقة الواقعة وأحالت معاون المباحث والمخبرين إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة قتل مواطن عمدا وحيازة مواد مخدرة وسلاح بدون وجه حق وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟