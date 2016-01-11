السجن 5 سنوات لضابط شرطة و5 مخبرين قتلوا مواطنا عمدا في الجيزة

قضت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم الإثنين، بسجن ضابط شرطة كان يعمل معاون مباحث بقسم شرطة الصف، ومعاقبة 5 مخبرين 5 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار عمدا، وحيازتهم أسلحة وذخيرة ومخدرات دون وجه حق.

ترجع أحداث القضية عندما توجه معاون مباحث الصف لمنزل مواطن من ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز شرطة الصف، معتقدا أنه تاجر مخدرات للقبض عليه، وتبين بعد ذلك أن المواطن موظف بشركة كهرباء، رفض فتح باب منزله وطلب من الضابط أن يظهر إذن النيابة العامة، فأطلق معاون المباحث أعيرة نارية على باب المنزل اخترقت إحداها باب منزله وأصابت المجنى عليه فى بطنه، ولقى مصرعه فى الحال.

وعندما اكتشف معاون المباحث أنه أخطا وأن المجنى عليه ليس تاجر المخدرات المطلوب القبض عليه، وإنما شخص آخر أسرع إلى النيابة العامة للحصول على إذن مزور للقبض على تاجر مخدرات بنفس عنوان المجنى عليه، بحجة أنه متهم، وجهز كميات من الحشيش وفرد خرطوش جلبها ووضعها هو والمخبرين بجوار جثة المجنى عليه داخل شقته لإثبات تهمة حيازته للمخدرات والأسلحة، وأنه توفى نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوة الأمنية.

اكتشفت نيابة حوادث جنوب الجيزة التى باشرت التحقيقات حقيقة الواقعة وأحالت معاون المباحث والمخبرين إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة قتل مواطن عمدا وحيازة مواد مخدرة وسلاح بدون وجه حق وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.