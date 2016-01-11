هيئة الطرق: انتهاء صيانة كوبرى السلام.. والتشغيل التجريبى قبل نهاية الأسبوع

أعلن اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، انتهاء شركة الصيانة الذاتية التابعة للوزارة من أعمال الصيانة العاجلة لكوبرى السلام أعلى قناة السويس، لافتاً إلى أن التشغيل التجريبى للكوبرى سيكون خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لتشغيله رسمياً.

وقال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إنه تم إجراء الصيانة لمطالع ومنازل الكوبرى، ومعالجة الشروخ فى الطبقة الأسفلتية للكوبرى البالغ طوله 9.5 كم، لافتاً إلى أنه جار التنسيق مع القوات المسلحة وهيئة قناة السويس لتحديد مواعيد تشغيل الكوبرى، الذى يعبر قناة السويس ويسهل حركة التجارة والسفر من وإلى سيناء.

وأضاف "ترك"، فى تصريحات صحفية، أن تعليمات الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل كانت الإسراع فى إنجاز العمل باستخدام معدات شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، بعد أن قرر الرئيس السيسى إعادة تشغيل الكوبرى للتخفيف من معاناة المواطنين فى سيناء.



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