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البابا تواضروس يغادر دير مارجرجس إلى كنيسة الشهيد بأرمنت الحيط فى الأقصر

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أنهى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جولته وزيارته لدير مارجرجس بقرية الرزيقات بمركز أرمنت، وتوجه إلى كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الحيط، وذلك لعقد لقاء مع عدد من الأقباط بالمحافظة لبحث مشكلاتهم والمساعدة فى حلها، وذلك قبيل عقد لقاء مفتوح مع قيادات الكنيسة وأبناء الأقباط فى كنيسة العذراء مريم بمدينة الأقصر مساء.

وتعتبر تلك الزيارة لبابا الإسكندرية، هى أول زيارة له لمحافظة الأقصر والتى وصفت بالمحافظة بالزيارة التاريخية، واستقبله محافظ الأقصر محمد بدر فى مطار الأقصر الدولى لدى وصوله، وكذلك القيادات الأمنية والتنفيذية والقيادات الكنسية ورافقه محافظ الأقصر إلى مقر دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات.

ومن المقرر أن يقوم قداسة البابا بجولة بين إيبارشيات وكنائس وأديرة الأقصر وقنا، حيث تعتبر تلك الزيارة هى الأولى له منذ جلوسه على الكرسى البابوى، والخامسة لباباوات الكرازة المرقسية للأقصر خلال 100 سنة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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