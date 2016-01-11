بالصور.. فتاة أمريكية فقدت يدها فى "رحم" أمها تصبح لاعبة جمباز شهيرة

سلطت صحيفة ديلى ميل البريطانية الضوء على فتاة أمريكية أصيبت بمرض نادر تسبب فى بتر يدها اليسرى داخل رحم أمها، لكنها لم تيأس وحققت حلمها فى أن تصبح لاعبة جمباز شهيرة بعد تركيب طرف صناعى.

وكانت تاليا دوكينز التى تبلغ من العمر 8 سنوات، ولدت بدون اليد اليسرى بسبب مرض نادر يحدث فى رحم الأم ويصيب واحدا من كل 4000 طفل، وهو عبارة عن التفاف الحزم الليفية التى ترسل المواد المغذية إلى الجسد مما أدى إلى قطع إمدادات الدم إلى يدها مع وقف نموها.

وقام الأطباء بتركيب يد اصطناعية للفتاة عندما بلغت من العمر 6 أسابيع فقط، وأصبحت متفوقة فى الألعاب البهلوانية، والسباحة والتزحلق على الجليد وكان الجمباز هوايتها المفضلة، ولكن إعاقتها جعلتها لا تعرف إجراء بعض الحركات الأكثر تعقيدا التى تتطلب يدين اثنين أو مرونة المعصم.

لذلك قام فريق من الخبراء بصنع جهاز يشبه "المسمار" مع تركيبه فى ذراع الفتاة، والذى سهل عليها الوقوف على اليدين ولعب رياضة تقوية العضلات للمرة الأولى فى حياتها.



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