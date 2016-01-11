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فيديو| الانتهاء من صيانة كوبري السلام.. والقوات المسلحة تحدد موعد التشغيل

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فيديو| الانتهاء من صيانة كوبري السلام.. والقوات المسلحة تحدد موعد التشغيل فيديو| الانتهاء من صيانة كوبري السلام.. والقوات المسلحة تحدد موعد التشغيل

الانتهاء من صيانة كوبري السلام

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن شركة الصيانة الذاتية انتهت من أعمال الصيانة العاجلة لكوبري السلام وأن التشغيل التجريبي سوف يكون خلال هذا الأسبوع تمهيدا للتشغيل الرسمي.

من جانبه، أكد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم إجراء الصيانة لمطالع ومنازل الكوبري ومعالجة الشروخ في الطبقة الاسفلتية للكوبري البالغ طوله 9،5 كيلو وأنه جاري التنسيق مع القوات المسلحة وهيئة قناة السويس لتحديد مواعيد تشغيل الكوبري الذي يعبر قناة السويس ويسهل حركة التجارة والسفر من وإلى سيناء.

وأضاف “ترك” أن تعليمات الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، كانت الإسراع في إنجاز العمل باستخدام معدات شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل وذلك بعد أن قرر الرئيس إعادة تشغيل الكوبري للتخفيف من معاناة المواطنين في سيناء.

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