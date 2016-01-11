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ضبط مدرس أزهري لتحرشه بالتلميذات في قنا

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ضبط مدرس أزهري لتحرشه بالتلميذات في قنا ضبط مدرس أزهري لتحرشه بالتلميذات في قنا

 

ضبط مدرس أزهري يتحرشه بالتلميذات – أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا من ضبط مدرس أزهري لقيامه بالتحرش بالتلميذات، أثناء الدرس الخصوصي لهم داخل شقته بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، بلاغًا من عدد من أولياء الأمور بقيام مدرس بالأزهر بالتحرش ببناتهم أثناء إعطائهم درس خصوصي بمدينة قنا
> كشفت تحريات الرائد أحمد شكري معاون مباحث قسم قنا، قيام عدد من أولياء أمور تلميذات بقيام المدعو “فيصل أ ذ” مدرس إنجليزي بمعهد كرم عمران الابتدائي الأزهري بالتحرش ببناتهم أثناء إعطائهم درس خصوصي داخل شقته بمنطقة الشئون بمدينة قنا وقيامه بالأمساك بمناطق حساسة بجسدهن، فتمكنت قوة من ضبطه.
> وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حجز المتهم بقسم قنا لحين ورود تحريات المباحث فيما نفى المتهم الواقعة.

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