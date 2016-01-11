إلغاء ترخيص صرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قرر إلغاء ترخيص أحد محلات الصرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال.

وأوضح بيان المركزي أنه بموجب هذا القرار تم منع الصرافة نهائيا من ممارسة أية أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة أو صرف الأجور.

و يأتي القرار بعد أن أوقف المصرف المركزي أنشطة الصرافة بتاريخ 10 من شهر نوفمبر 2015 وإخضاعها إلى تفتيش خاص بالتنسيق مع السلطات المختصة.

ويؤكد المصرف المركزي أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته وينوه بعدم التعامل مع الصرافة المذكورة أعلاه.