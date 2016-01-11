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زائران يروِّجان مخدر الهيروين في صندل

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زائران يروِّجان مخدر الهيروين في صندل زائران يروِّجان مخدر الهيروين في صندل

سقط مروِّجان للمخدرات (زائران) في قبضة شرطة أبوظبي؛ لتورطهما في حيازتهما مسحوق الهيروين، مخبأةً داخل لفافة سرية بحشوة حذاء جلدي (صندل)، بغرض ترويجها بين أفراد المجتمع.

وقال العقيد سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه جرى ضبط المروّجين (آسيويين) في مدينة الشهامة بأبوظبي، بعدما ترجلا من مركبة أجرة، قادمين من إحدى إمارات الدولة.

وأوضح أن الواقعة بدأت حينما وردت معلومات سرية ومؤكدة، مؤخراً، إلى قسم مكافحة المخدرات، تفيد بواقعة حيازة مواد مخدرة بقصد الترويج، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى ضبطهما وبحوزتهما الممنوعات، البالغة وزناً كيلو و448 غراماً.

وأضاف أن المشتبَهَيْن ("أ. ش" - 44 سنة) و ("ن. م" - 24 سنة) عمدا إلى إخفاء مخدر الهيروين في تجاويف سرية، وبطريقة متقنة في فردتي الحذاء (الصندل)، كان الثاني يحمله داخل كيس بلاستيكي لحظة ضبطه، محاولاً الفرار بأقصى سرعة، فجرت السيطرة عليه، والتحفّظ على ما بحوزتهما.

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