كيف تحافظ Miranda Kerr على جمالها وتألقها؟

تتميز النجمة Miranda Kerr ببشرتها المتألقة دائماً، ولعل أسباب هذه البشرة دائمة التوهج والتألق يرجع إلى ما يلي:

1. الزيوت الطبيعية

ذكرت النجمة Miranda Kerr أن سر جمال بشرتها هو استخدامها للزيوت الطبيعية مع الفرشاة الجافة، ففرك البشرة وهي جافة من الماء ومليئة بالزيوت الطبيعية يمكنه تحسين الدورة الدموية، وتقشير الجلد الميت من البشرة، إضافة إلى تعزيز الترطيب داخل خلايا الجلد.

2. ماء الورد

أشارت ميراندا إلى أنها تغسل وجهها بماء الورد يومياً قبل النوم، كما تقوم بوضع قناع الخيار مرتين أسبوعياً على بشرتها.

3. وأخيراً تعمل ميراندا يومياً على ممارسة نوع من أنواع الرياضة كاليوغا حتى وإن كانت لمدة عشر دقائق فقط.