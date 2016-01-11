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هل تستخدمين الفرشاة المناسبة لشعرك؟

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الإثنين 11-01-2016 18:44

عند ذهابك إلى صالونات التجميل قد تجدين عدداً لا نهائيّاً من فرش الشعر، وقد تستغرق الخبيرة وقتاً في اختيار الفرشاة التي تناسب شعرك. وذلك لأنّ مصففي الشعر دائماً ما يعتقدون بأنّ اختيار الفرشاة المناسبة للشعر هو المفتاح الأساسي للحصول على النتيجة المرجوة.

إليك "سيدتي" طرق وأسرار خبراء تصفيف الشعر في اختيار الفرشاة المناسبة لشعرك:

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1.الشعر الطويل المجعد: هي فرشاة تناسب كل أنواع الشعر وبالأخص الشعر الطويل أو السميك المجعد؛ فهي عبارة عن فرشاة مسطحة واسعة على شكل مجداف، ولها شعيرات بلاستيكية ذات حواف مغطاة، تساعد على فرد الشعر وجعله أطول، كما أنها تضيف حجماً وامتلاءً لشعرك عند استخدامها مع مجففات الشعر.
2.الشعر الخشن: هي فرشاة مشابهة لفرشاة المجداف، تناسب الشعر الخشن إذ تسمح بالوصول إلى كل زاوية من زواياه ؛ كما أنها تساعدك في الحصول على تجعيد الشعر الذي تريدينه. وتجعلك تسيطرين على شعرك بطريقة أسرع.
3.لخلق موجات كبيرة للشعر: الأفضل عند تجفيف الشعر الطويل هو الحصول على تموجات كثيرة. وذلك باستخدام الفرشاة المستديرة الصغيرة التي تساعد على تحقيق هذه الغاية. كل ما عليك فعله هو لفّ شعرك حول الفرشاة وتمرير مجفف الشعر عليه وستحصلين على شعر مموج رائع.
4.لخلق موجات صغيرة للشعر: هي فرشاة مشابهة للفرشاة المستديرة الصغيرة ولكن حجمها أكبر، تساعدك على خلق موجات أكبر وأكثر عدداً. إذا كنت في عجلة من أمرك وتريدين الحصول على تموج هادئ لشعرك، استعملي هذه الفرشاة مع المجفف الخاص بك. فهي تناسب شعرك بأي طول كان.

تابعي أيضاً:

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سيدتي

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