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بالفيديو: اصنعي منظّف النوافذ بنفسك

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الإثنين 11-01-2016 18:36

هل تفكرين في توفير المصاريف الشهرية للمنظفات المنزلية؟
"سيدتي. نت" يقدم لك، في ما يأتي، خلطتين لصنع المنظفات بنفسك، من دون الحاجة إلى اللجوء لشراء تلك التي تحوي مواد كيمياويّة تضرّ صحة أسرتك:

* الخلطة الأولى: نصف كوب من الكحول، وكوب من الماء، وربع كوب من الأمونيا.
* الخلطة الثانية: ربع كوب من الخلّ الأبيض، وكوبان من الماء، ونصف ملعقة من سائل الصابون.
اخلطي كلاً من مكونات الخلطتين المذكورتين أعلاه على حدة، في عبوة بخاخ، لرشّ المزيج على زجاج النوافذ أثناء التنظيف.

3 نصائح سريعة عند تنظيف النوافذ:
1. ضعي منشفة على عتبة النافذة لحماية السطح.
2. ابدأي عملية التنظيف من الأعلى إلى الأسفل.
3. اختاري يوماً غائماً من الأسبوع لتنظيف النوافذ، وذلك لضمان عدم بروز الخطوط الناتجة عن أشعة الشمس الساطعة.

 

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سيدتي

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