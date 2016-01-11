خلى بالك..أقلام الشفاه تحتوى على معادن تعرضك للإصابة بسرطان الرئة والمعدة

انتشرت مؤخرا نتائج الأبحاث التى تسلط الضوء على أضرار بعض المكونات المستخدمة فى مستحضرات التجميل، وخاصة أقلام الشفاه، من أهم تلك الأبحاث هى ما يوضحها لنا الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

فى البداية يقول لطفى إن المعادن الثقيلة التى تحتويها بعض أنواع مستحضرات الشفاه قد تحتوى على مستويات يمكن أن تكون خطيرة وسامة، فقد وجد الفريق البحثى فى جامعة "كاليفورنيا" بيركلى، أن وجود تلك المعادن ليس المشكلة وإنما مستوياتها، حيث اكتشف أن بعضا من هذه المعادن السامة وجدت بنسب يمكن أن تمثل خطرا على المدى الطويل.

قام الباحثون بفحص واختبار ٣٢ نوعا مختلفا من أحمر وملمع الشفاه المتوفرة فى متاجر بيع أدوات التجميل والصيدليات، ووجدوا فى مكوناتها معادن الرصاص والكادميوم والكروم والألمونيوم و5 معادن أخرى، وكان بعض منها موجود بمعدلات يمكن أن تثير مشاكل صحية مع الاستخدام الطويل.

ويضيف من المعروف أن مستحضرات الشفاه يمكن للجسم امتصاصها حيث تتسلل ببطء أثناء تناول الطعام أو حتى عند بقائها طويلا على الشفاه.

أشارت الأبحاث أن ارتفاع مستويات الكروم يعد الأخطر، حيث يعرف تأثير هذه المادة الكيميائية فى الإصابة بسرطان الرئة، كما ربطه البعض بسرطان المعدة أيضا. وحذر الباحثون بجامعة كاليفورنيا من أن إفراط بعض النساء فى وضع الملمعات الخاصة بالشفاه، قد يعرضهن لكميات "مقلقة" من الألومنيوم والمنجنيز.

الدراسة أوضحت أن استخدام المستحضرات بمعدل متوسط يؤدى لابتلاع ٢٤ ملليجرام من ماكياج الشفاه كل يوم، فى حين أن الاستخدام المفرط يؤدى لابتلاع ٨٧ ملليجرام فى اليوم الواحد.

أما من يستخدمون مستحضرات الشفاه عدة مرات على مدار اليوم فهم الأكثر عرضة للوقوع ضمن مجموعة الاستخدام العالى وقد يؤدى ذلك إلى التعرض المفرط للكادميوم والألمنيوم، والمنجنيز، وكذلك التعرض لتركيزات عالية من المنجنيز والذى يؤثر مع الوقت على الجهاز العصبى.

على جانب آخر أظهرت دراسة سابقة أجريت من قبل هيئة الولايات المتحدة للأغذية والدواء (FDA) أن أكثر من ٤٠٠ علامة تجارية لأحمر الشفاه تحتوى على كمية رصاص ضعف ما كان يعتقد فى السابق. لذا لا ينبغى الهلع من قبل المستخدمين ولكن لابد من عدم الإفراط فى الاستخدام، وكذلك فإن كمية المعادن تشير إلى أن المنظمات الصحية والرقابية بحاجة إلى مزيد من الرقابة على المنتجات.

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