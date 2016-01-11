بالصور.. البابا تواضروس الثانى فى زيارة تاريخية لأول مرة بالأقصر

وصل لمدينة الأقصر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الاثنين فى جولة بين إيبارشيات وكنائس وأديرة الأقصر وقنا، حيث تعتبر تلك الزيارة هى الأولى له منذ جلوسه على الكرسى البابوى، والخامسة لبطاركة الكنيسة للأقصر خلال 100 سنة، حيث تستمر الجولة البابوية لمدة ثلاثة أيام، وذلك وسط إجراءات أمن مشددة، وحظر لتواجد مراسلى وسائل الإعلام المختلفة، وحظر استخدام الموبايل من قبل القاسوسة والكهنة.

وكان فى استقبال قداسة البابا بمطار الأقصر الدولى، المحافظ الدكتور محمد بدر، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، ونيافة الأنبا يوساب أسقف الأقباط الأرثوذكس بالأقصر وتوابعها، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا هيدرا أسقف أسوان، ونيافة الأنبا بيمن اسقف قوص ونقادة، ونيافة الأنبا شاروبيم اسقف قنا، ورجل الأعمال القبطى البارز ممدوح فيليب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

فيما قام عدد كبير من المواطنين المسلمين والأقباط بتعليق لافتات ترحيب بالبابا على مبانى مدن الأقصر.

واستهل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، جولته فى الأقصر بزيارة دير مارى جرجس بالرزيقات بأرمنت، وسط تواجد أمنى مكثف، واجتمع بجميع قساوسة محافظة الأقصر لبحث مستقبل العمل القبطى بالصعيد بأكمله.



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