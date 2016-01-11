«تنظيم القاعدة» يتوعد بالثأر من السعودية

اعتبر تنظيم القاعدة، أن إعدام السلطات السعودية لعشرات المدانين بتهمة الإرهاب “خطوة حمقاء”، متوعدا حكام البلاد بالثأر.

وجاء في بيان مشترك لفرعي “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية، والمغرب العربي، تداولته منتديات إلكترونية جهادية أن الحكومة السعودية أعدمت “ثلة من العلماء وطلبة العلم والمجاهدين الذين تصدوا للحملة الصليبية المعاصرة”.

ولفت البيان الانتباه إلى أن الإعدام نفذ في بداية السنة الميلادية، واصفا إياه بأنه “قربان للصليبيين”، وأضاف البيان أن السلطات السعودية تلقت تحذيرات قبل أن تقدم على “هذه الخطوة الحمقاء”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 47 مدانًا بالإرهاب، بداية يناير، بينهم 4 من الطائفة الشيعة أبرزهم الشيخ السعودي نمر النمر، فيما يرتبط الباقون بالقاعدة، وأعدموا لتورطهم في عمليات تبناها التنظيم خلال العقد الأول من الألفية الثالثة.

ومن أبرز هؤلاء فارس آل شويل الذي قدمته وسائل إعلام سعودية على أنه من أبرز رجال الدين المرتبطين بالتنظيم وأبرز “منظريه” الشرعيين.