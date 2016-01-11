أرقام في الجول - 3 أمور طورها الأهلي أمام المقاولون.. ' المعيار مواجهة الداخلية '

مباراة المقاولون العرب كانت خاصة للأهلي بعد صعود الأحمر للصدارة وتقديمه لأداء اعتبره قطاع كبير من الجمهور الأفضل للأهلي منذ تولي جوزيه بيسيرو المسؤولية الفنية لوصيف دوري الموسم الماضي.

لكن ماذا تقول الأرقام في هذا الصدد؟

- بالمقارنة مع المباراتين الماضيتين للأهلي أمام الإنتاج الحربي واتحاد الشرطة، حقق الفريق أقل نسبة استحواذ (54%) أمام المقاولون في حين كانت 60% أمام الشرطة و67% أمام الإنتاج.

- بالنسبة لنجاح التمريرات بشكل عام، فأمام المقاولون كانت 82% في حين وصلت النسبة لـ84% أمام الشرطة و81% أمام الإنتاج.

- التطور الأكبر في الأهلي كان على صعيد العرضيات. الفريق لعب 6 عرضيات ناجحة من 34 محاولات أمام الإنتاج (18%) ثم 6 نجحوا من أصل 19 أمام الشرطة (32%) ولكن أمام المقاولون نجحت 9 عرضيات من أصل 18 محاولة (50%).

- أحد التطورات الكبرى للأهلي أمام المقاولون كانت في نسبة فقدان الكرة التي قلت من 163 أمام الإنتاج لـ133 أمام الشرطة إلى 130 فقط أمام المقاولون.

- أما بالنسبة للمحاولات على المرمى فحاول الأهلي 16 مرة لم ينجح سوى في 4 منهم على مرمى الإنتاج (25%) وسجل هدف وحيد، ثم 9 محاولات ناجحة من أصل 16 أمام الشرطة (56%) سجل منهم 7 أهداف ثم 6 محاولات ناجحة من أصل 16 أمام المقاولون (38%) سجل منهم 3 أهداف.

أي أن الأهلي سجل نصف الفرص التي أتيحت له أمام المقاولون.

الحكم

الأهلي أظهر تطورا ملحوظا أمام الشرطة - التي كانت مباراة سهلة بالنظر لنتيجتها - عن مباراة الإنتاج.

لكن مباراة المقاولون أثبتت إمكانية تقديم الأهلي لأرقام متقاربة مما قدمه أمام الشرطة ضد منافس أقوى نسبيا في ظل الدخول بنفس التشكيل تقريبا ما عدا دخول محمد نجيب في مكان أحمد حجازي وأحمد فتحي في مكان حسام عاشور ومؤمن زكريا في مكان وليد سليمان.

الاختبار الأقوى لصحوة الأهلي سيكون بالتأكيد أمام فريق الداخلية الذي ينافس رفقة الزمالك ومصر للمقاصة والمصري البورسعيدي على الصدارة يوم الخميس المقبل، هنا ستتم الإجابة عن سؤال إذا كان بيسيرو قد وجد توليفة النجاح في الأهلي.