هيئة إخوانية تصدر بيانا باعتبار التظاهر فى 25يناير موجها ضد الكفار المصريين

أصدرت هيئة "إخوانية" بالخارج، اليوم الاثنين، بياناً تحرض خلاله على التظاهر خلال الفترة المقبلة، وبالأخص يوم 25 يناير المقبل، معتبرة التظاهر فى هذا اليوم ضد الكفار.

وتخلل البيان الصادر عن " هيئة علماء المسلمين المصريين بالخارج" التابعة للإخوان عدد من الآيات القرآنية التى أسقطتها على الواقع الحالى معتبراً أن التابعين للإخوان هم الحق والمعارضين لهم أهل الباطل.

وقالت فقرة فى البيان مخاطبة عناصر الإخوان وحلفائهم:" كونوا ثواراً ضد الممالقة والمنافقة، والنفعية والمزايدة، والتنازل والمساومة، فلا يحق إلا الحق، ولا ينتصر إلا الثابتون عليه، الصامدون من أجله، وحققوا فى أنفسكم صفات الربانيين، وأقوالهم، ودعاءهم فى قوله تعالى:{فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ?للَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا?سْتَكَانُواْ وَ?للَّهُ يُحِبُّ ?لصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا ?غْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاوَإِسْرَافَنَا فِي? أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا و?نْصُرْنَا عَلَى ?لْقَوْمِ ?لْكَافِرِينَ".

واستقبل عدد من الإخوان وأنصارهم هذا البيان بالترحيب ونشروه على نطاق واسع، معتبرين إياه بالرسالة التحفيزية على التظاهر.



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