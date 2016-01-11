كلوب يقدم نصائحه لجوارديولا ' سيكون فريقا من 35 لاعبا '

احذر.. في إنجلترا يلعبون مباراة إعادة في حال التعادل في كأس الاتحاد، هذه واحدة من نصائح الألماني يورجن كلوب لجوسيب جوارديولا الذي يرحل عن بايرن ميونيخ من أجل الدوري الإنجليزي.

المنافسة بين كلوب وجوارديولا ستعود على الأغلب في الموسم المقبل، حيث أعلن جوارديولا رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري من أجل التدريب في إنجلترا.

وتؤكد التقارير الصحفية في إنجلترا أن جوارديولا سيقود مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "جارديان": "ليس علي أن أخبر جوارديولا بأي شيء لأنه يمتلك من الخبرة الكثير، ولكن عدد المباريات هنا هو الاختلاف الأكبر".

وأوضح "عندما حضرت إلى إنجلترا لم أكن أعرف أن نصف نهائي بطولة كابيتال وان من مباراتي ذهاب وإياب، ووجدت الناس في ألمانيا تهنئني على الوصول للنهائي. يا لهم من حمقى".

ويقصد كلوب فوز ليفربول على ستوك سيتي بهدف في ذهاب نصف نهائي كابيتال وان.

كلوب عاد وأضاف "عندما تقول للناس في ألمانيا إنك مجبر على إعادة المباراة التي تتعادلها في كأس الاتحاد يتعجبون، في إنجلترا نلعب وقتا إضافيا وركلات ترجيح ولكن فقط في حال التعادل في الإعادة".

وأكمل "هذا هو الاختلاف، عدد المباريات. الكرة هي كل شيء، فمع فترة إعداد جيدة قبل الموسم تصبح مستعدا لرحلة طويلة، صحيح أننا نعرف ذلك ولكن أن تعيشها شيء مختلف".

واستدرك كلوب "جوارديولا مدرب صاحب خبرة بالتأكيد، وواثق من أنه سيشتري عددا من اللاعبين ويكون فريقا جيدا يضم 35 لاعبا مثلا".

وواصل متما "ما أستطيع قوله لجوارديولا هو أن إنجلترا بلد عظيم وشعبه عظيم، والطعام هنا أفضل بكثير مما يقول الناس، والطقس ليس جيدا كما يقول الناس".