أفضل موهبة في إفريقيا يتحدث لـ في الجول عن حقيقة الانضمام إلى الزمالك.. وإهداء خاص بتخطي كهربا

هل حقا أصبح على أعتاب الانضمام إلى الزمالك؟ كيف استقبل لحظة التتويج بلقب أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا لعام 2015؟ النيجيري البطل إيتيبو أوجينيكارو يتحدث لـFilGoal.com.

تاريخ جديد سُجل في صفحات الكرة الإفريقية. أوجينيكارو يتوج بلقب أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا عن عام 2015. (طالع التفاصيل)

لاعب الوسط الهجومي النيجيري صاحب الـ20 عاما تفوق على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك والنيجيري الأخر أزوبويكي أوكيشوك والمالي دجيجوي ديارا والجزائري زين الدين فرحات.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع بطل نيجيريا الذي قاد بلاده للفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما والوصول إلى الأولمبياد، تحدث من خلاله عن حقيقة الانضمام إلى الزمالك واهداء خاص.

الانضمام إلى الزمالك

خرجت العديد من التقارير لتشير لاقتراب انضمامك إلى الزمالك فما صحة ذلك؟ يُجيب أوجينيكارو لـFilGoal.com قائلا: "مصر بلد جميل، ولكن لا. لن انضم إلى الزمالك".

وأضاف "أنا بالفعل اتخذت قراري ولن استمر في الدوري النيجيري واخترت وجهتي المقبلة".

وأوضح في حديثه لـFilGoal.com "أوروبا هي وجهتي المقبلة. وخلال الأيام القليلة القادمة سأنتقل إلى أوروبا".

ورفض أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا ذكر اسم الفريق أو الدوري الذي سيلعب له مشيرا إلى "أيام قليلة والكل سيعلم".

إهداء خاص

بعد تخطي كهربا وزين الدين فرحات و دجيجوي ديارا وزميله في نيجيريا أزوبويكي، هل يُحب أفضل موهبة في إفريقيا اهداء الجائزة لشخص ما؟ نعم. هذا ما حدث.

وقال أوجينيكارو لـFilGoal.com: "أشكر الله على هذا التتويج. هي لحظة رائعة".

وتابع "أهدي الجائزة إلى نجل مدربي. أوجينيريمو مالاسي".

واختتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "هو يحتفل بعيد ميلاده في السابع من يناير من كل عام. وهو اليوم الذي حصلت فيه على جائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا".

وحصد أوجينيكارو جائزة هداف بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد تسجيله 5 أهداف من بينهم ثنائية في شباك منتخب مصر. وثنائية في النهائي أمام الجزائر.

وقاد منتخب بلاده إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل 2016.

كما تألق مع ناديه واري وولفز النيجيري ولفت العديد من الأنظار وهو بالفعل على أعتاب الظهور في أوروبا.