مرافق أسيوط تحرر 284 محضر إشغال طريق وإزالة خلال يومين

أكد العقيد طارق حسين محمود رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، أن شرطة المرافق كثفت جهودها بمحافظة أسيوط، لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم وتحقيق العدالة بالمجتمع، وتم تحرير 284 محضر إشغال طريق وإزالة إدارية خلال يومين بعدة مناطق بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط وإدارة مباحث التموين وإدارة المرور لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة السيارات والمارة وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين المحافظة وضبط الباعة الجائلين.

وقال العقيد طارق، إن الحملة استهدفت شوارع متعددة بمدينة أسيوط ومنها شارع الجمهورية والنميس ونايلة خاتون وسيتي الأول وشارع محمد علي مكارم وموقف الأزهر وميدان المجذوب وشارع رياض وشارع الهلالي وشارع محمود فهمي النقراشي، وأسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر إشغال طريق لأصحاب محلات وباعة جائلين ومنشآت بدون ترخيص بالإضافة الي تنفيذ 98 حالة ازالة تنوعت بين إزالة إدارية ل 19 فرش خضار و24 حاجز حديدي و26 حاجز أسمنتي و25 تند قماش وخشب وصاج، مضيفًا أنه تم أيضًا رفع 8 من عربات الخشب اليد وكارو وفتارين وضبط 120 أداة من ادوات الباعة منها الموازين وتربيزات وحوامل حديد وكراسي.

وأكد العقيد طارق، على أنه يتم المرور الدوري بجميع شوارع المحافظة لإزالة الإشغالات وتنفيذ الإجراءات القانونية والقضاء بشكل نهائي عى هذه الظاهرة المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.