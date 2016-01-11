20 ألف بطانية من «مصر الخير» و«الأورمان» لفقراء أسيوط

أكد محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، أن قامت مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة أسيوط، ببدء إجراءات توزيع 20 ألف بطانية على الفقراء في نجوع وعزب وقرى المحافظة، بالتنسيق مع جمعيتي مصر الخير والأورمان، طبقًا لمستوى الفقر بين المواطنين والمحافظات الأكثر تضررًا من طقس الشتاء، بالإضافة إلي ألف كرتونة غذائية و3 آلاف قطعة من الملابس لكبار السن.

وقال «فؤاد»، إن مؤسسة مصر الخير قامت بتخصيص 10 آلاف بطانية على الفقراء الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دورها لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم في مختلف المجالات، مضيفًا أنه تم توزيع 1000 كرتونة غذائية و3 آلاف قطعة من الملابس لكبار السن والمساهمة الفعالة في تخفيف الأعباء التي تواجههم وضمان مستوى معيشة ملائم لهم، لافتًا أنه جاري توزيع 1000 بطانية أخرى مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان بالإمارات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مؤسسة الأورمان خصصت أيضًا 10 آلاف بطانية لأهالي أسيوط من الفقراء ويتم توزيعها على مرحلتين بمختلف أرجاء المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في القرى والمراكز لضمان وصولها إلى المحتاجين.

فيما أشاد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بالدور الذي تقوم به المؤسسات وهيئات المجتمع المدني في الصعيد الذي لا يقل أهمية عن دعم واهتمام الحكومة بأهل الصعيد، موضحًا أن المؤسستان قدمتا للفقراء الكثير من المساعدات في المحافظة ومازالت تسعي في تحقيق التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر والفقيرة للوصول إلى حياة كريمة.