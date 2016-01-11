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صور| البابا تواضروس الثاني يزور دير مارجرجس في مستهل زيارته للأقصر

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صور| البابا تواضروس الثاني يزور دير مارجرجس في مستهل زيارته للأقصر صور| البابا تواضروس الثاني يزور دير مارجرجس في مستهل زيارته للأقصر

زيارة البابا تواضروس لدير مارجرجس

 

استهل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته لمحافظة الأقصر بزيارة دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب المحافظة.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد وصل لمحافظة الأقصر صباح اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين تتضمن زيارة إيبارشيات وأديرة محافظتي الأقصر وقنا.

ومن المقرر أن يتفقد البابا تواضروس الثاني دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت في جنوب الأقصر، وكنيسة أرمنت الوابورات ودير الملاك غرب مدينة نقادة، وإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بقنا وقوص والأقصر.

كما يدشن البابا تواضروس، كنيسة الملاك في مدينة الأقصر، ويشهد تخريج دفعة من طلاب الكلية الإكليريكية بإيبارشية الأقصر.

وتعد زيارة البابا تواضروس الأولي له؛ والخامسة لباباوات الكنيسة خلال المائة عام الأخيرة.

 

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