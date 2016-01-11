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وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا لبحث سبل التعاون المشترك

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وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا لبحث سبل التعاون المشترك وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا لبحث سبل التعاون المشترك

وزير الخارجية سامح شكري

غادر مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى فرانكفورت في زيارة لألمانيا.

ويلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة عدد من  كبار المسئولين الألمان لبحث دعم علاقات التعاون بين وألمانيا.

تتركز مباحثات شكرى مع المسئولين الألمان على سبل دفع العلاقات المصرية الألمانية وتنميتها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

ويتطلع البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري ليتجاوز قيمة الـ 4,4 مليار يورو التى تحققت فى عام ٢٠١٥، والاستفادة من مركز ألمانيا الإقتصادى الهام على الصعيد الأوروبي والدولى باعتبارها قاطرة التنمية فى القارة الأوروبية .

كما يلتقى شكري مع كبار المسئولين الألمان وعلى رأسهم «فرانك شتاينماير»وزير الخارجية و «كريستوف هويسجن» مستشار الأمن القومى نائب المستشارة ووزير الاقتصاد «زيجمار جابرييل» ووزير الداخلية «توماس دى مازيير».

 

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