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«القمامة».. أحدث حيل «أنصار بيت المقدس» الإرهابي لاستهداف قوات الجيش والشرطة بسيناء

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«القمامة».. أحدث حيل «أنصار بيت المقدس» الإرهابي لاستهداف قوات الجيش والشرطة بسيناء «القمامة».. أحدث حيل «أنصار بيت المقدس» الإرهابي لاستهداف قوات الجيش والشرطة بسيناء

أنصار بيت المقدس (أرشيفية)

«زرع العبوات الناسفة وسط أكوام القمامة».. أحدث الطرق التي توصل إليها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي لتنفيذ مخططاته الإجرامية بمواصلة استهداف قوات الجيش والشرطة البواسل والمدنيين العزل بمدينة العريش في شمال سيناء.

منذ أيام قليلة قام عناصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» باقتحام جراج سيارات شركة النظافة بحي الزهور بالعريش ، وحرقوا سيارات الشركة وهددوا عمال وسائقي الشركة بمغادرة المدينة والتوقف عن جمع القمامة بالعريش.

«48 ساعة» من الحادث كانت مدة كافية لتبدأ بعدها أكوم القمامة تظهر بشوارع وميادين العريش، وهو الأمر الذي سعي التنظيم الإرهابي للوصول إليه بهدف زرع العبوات الناسفة وسط تلال القمامة لتفجيرها في القوات الأمنية المتواجدة بالمدينة.

تعاني مدينة العريش، الآن، من أزمة بيئية وأمنية خطيرة وكارثية بسبب تلال القمامة التي بدأت تظهر بشوارع المدينة وتوقف شركة النظافة عن جمعها، بينما تتوخى أجهزة الأمن الحذر في تحركاتها بالشوارع خشية تفجير عبوات ناسفة بتلك الحيلة الدنيئة.

 

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