مصرع طفل بحادث تدهور مروري على الطريق المؤدي إلى جبل جيس

لقي طفل آسيوي ( ق. س.) 8 سنوات مصرعه، نتيجة انحراف وتدهور مركبة عائلته التي كانت تقله هو ووالده ووالداته، وشقيقه، وكانت تسير على الطريق المؤدي إلى جبل جيس برأس الخيمة، حيث كان والد الطفل ( س.ر) 41 عاماً يقود المركبة، وقد فقد السيطرة عليها فجأة، مما أدى إلى انحرافها وتدهورها، واندفاع الطفل المتوفى من النافذة، إلى خارج المركبة.

وحول تفاصيل الحادث، أوضح العقيد سليمان محمد الكيزي رئيس مركز شرطة الرمس الشامل برأس الخيمة، أن الحادث قد حدث في تمام الساعة الخامسة من عصر الأمس، أثناء سير مركبة عائلة المتوفى، بالاتجاه المؤدي إلى جبل جيس، حيث انحرفت المركبة وحاول السائق ( والد المتوفى )،إعادتها إلى مسارها الصحيح، إلا أنه فقد السيطرة عليها مما أدى إلى تدهورها بقوة، واندفاع الطفل خارج المركبة، كما تعرض بقية أفراد العائلة إلى إصابات بسيطة، وفور ورود البلاغ، تم تحريك سيارات الإسعاف والإنقاذ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث فارق الطفل المتوفى الحياة، داخل غرفة العناية المركزة.

وناشد العقيد سليمان محمد الكيزي، جميع السائقين بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية كافة، والالتزام بالسرعات المحددة على الشاخصات المرورية الموجودة على مختلف شوارع وطرقات الإمارة الداخلية والخارجية، وضرورة التركيز أثناء القيادة، حيث أن القيادة المستمرة لمسافات طويلة ترهق السائق وتشكل خطراً عليه وعلى الآخرين، الأمر الذي يستدعي نيل قسطاً من الراحة حتى يصل إلى وجهته بأمان وسلام، منوهاً على الجميع بضرورة التقيد بربط حزام الأمان أثناء القيادة باعتباره عاملاً قوياً في التقليل من نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، متمنياً للجميع السلامة وقيادة آمنة .