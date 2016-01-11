82 قضية تموينية وضبط 18 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام خلال يومين في أسيوط‎

أكد العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، أن مباحث التموين شنت بالتنسيق مع مديرية التموين عدة حملات على الأسواق بالقرى والمراكز، تمكنت خلالها من ضبط 82 قضية تموينية و18 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال إن هذه الحملات تأتي في إطار تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الامنية على الأسواق وضبط المتاجرين بالسلع التموينية المدعمة وتحقيق الانضباط في الأسواق.

وأشار العميد عصام، إلى أن الحملات التي شنتها الإدارة تمكنت من ضبط 82 قضية تموينية متنوعة في مجال قطاع المخابز والمحال العامة والمطاعم ومستودعات البوتاجاز والأسواق وتنوعت القضايا ما بين انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن والتصرف في دقيق مدعم وعدم حمل شهادة صحية وعدم مزاولة النشاط التمويني وتوقف عن إنتاج الخبز، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 بشأن الحصول على سلع تموينية مدعمة والقانون رقم 102 لسنة 2011 الخاص بتداول المواد البترولية والقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وجاري العرض على النيابة العامة، مضيفًا أنه تم ضبط 4 إسطوانات بوتاجاز منزلية و96 زجاجة عصير منتهية الصلاحية.