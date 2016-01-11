مستوطنون يقتحمون قبر النبى"يوسف" والمسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود الاثنين قبر سيدنا يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بفلسطين وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان من نابلس أن "المستوطنين مارسوا طقوسا يهودية داخل القبر وذلك تحت حراسة عناصر كثيرة من جيش الاحتلال"، موضحين أن أهالى المنطقة تصدوا لهم مما أدى إلى خروجهم وتركهم للساحات القبر.

وفى سياق آخر، جدد مستوطنون يهود صباح اليوم اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية من أفراد شرطة الاحتلال، فيما تصدى لهم المرابطون والمرابطات والمصلون فى المسجد مما جعلهم يسرعون فى الخروج من باحات المسجد.

>