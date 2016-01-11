عائلات ضحايا الطائرة الروسية يقاضون الشركة الأمريكية المالكة ويطالبون بتعويض 350 مليون دولار

صرح إيجور ترونوف، المحامي الخاص لـ100 من ضحايا الطائرة الروسية “A321″ التي سقطت في سناء، أن أسر الضحايا طالبوا منه رفع قضية أمام المحاكم الأمريكية ضد الشركة المالكة للطائرة والتي قامت شركة «كوجاليم أفيا» باستئجار الطائرة منها، وفقًا لما نقلت الأهرام عن صحيفة «إزفيستيا» الروسية.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم رفع القضية أمام محاكم “لوس أنجلوس”، حيث شركة التأمين التابع لها الشركة المؤجرة حيث سيتم الاستعانة بمحامين أمريكيين.

وأشار المحامي إلى أن قيمة التعويضات التي سيطالبون بها ستتراوح ما بين 300 ألف إلي 1,5 مليون دولار. وذكر بأن القوانين الدولية، تنص علي أن الشركة المالكة للمنشأة محل الضرر تتحمل هي الأخرى المسئولية إزاء الضرر.