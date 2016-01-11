التعليم تعلن بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يونيه والدبلومات 21 مايو

كتب:محمود طه حسين

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن مواعيد امتحانات الشهادات العامة "شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2015/2016".

>نص القرار على عقد امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها (حديث ـ نظام المرحلتين) ، والدبلومات الفنية التى تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للدورين الأول والثانى للعام الدراسى 2015/2016 فى المواعيد الآتية:

>أولاً: التعليم الثانوى العام: شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المرحلة الثانية نظام قديم (نظام المرحلتين) الدور الأول 4/6/2016، والدور الثانى 13/8/2016.

>شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة نظام حديث (نظام السنة الواحدة) الدور الأول5/6/2016، والدور الثانى 13/8/2016.

>ثانياً: التعليم التجارى: دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016، والدور الثانى 30/7/2016.

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية والشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج"تجارى"(نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>دبلوم المدارس الثانوية الفندقية"نظام السنوات الثلاث" (إعداد مهنى) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة والتجارية ودبلوم الشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الخمس) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>ثالثاً: التعليم الزراعى: دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام السنوات الثلاث" (إعداد مهنى) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج"زراعى"(نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعي (نظام السنوات الخمس) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>رابعاً: التعليم الصناعى: دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية "نظام السنوات الثلاث" (إعداد مهنى) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية(نظام السنوات الثلاث) "التعليم التبادلى" الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج"صناعى"(نظام السنوات الثلاث) الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>دبلوم الدراسة الثانوية الفنية المتقدمة الصناعية (نظام السنوات الخمس) "فنى أول" الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>خامساً: التربية الخاصة: دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

>سادساً: الخط العربى والتذهيب: دبلوم الخط العربى الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016

>دبلوم التخصص فى الخط والتذهيب الدور الأول21/5/2016 والدور الثانى 30/7/2016.

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