الخارجية الإيرانية ترفض تغيير اسم شارع السفارة السعودية إلى "النمر"

فى خطوة من شأنها خفض التوتر المتصاعد بين إيران والمملكة العربية السعودية ، اعترضت الخارجية الإيرانية على تغيير اسم الشارع الذى تقع فيه السفارة السعودية إلى اسم القيادى الشيعى "النمر" من قبل المتظاهرين بعد يومين من تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر.

وخاطبت وزارة الخارجية الإيرانية بلدية طهران وطالبتها بإعادة الاسم القديم "بوستان" إلى الشارع مرة أخرى.

وقال رئيس اللجنة الخاصة بأسماء الأماكن العامة فى المجلس البلدية لطهران، مجتبى شاكرى، إن وزارة الخارجية طلبت من المجلس الإبقاء على الاسم القديم للشارع، وعدم إجراء أى تغيير على اسم الشارع المذكور.

وأضاف "شاكرى" أن المتظاهرين هم من غيروا اللافتة التى تحمل اسم الشارع إلى النمر، مؤكدا على أن وزارة الخارجية طالبت فى خطاب مكتوب إلى بلدية طهران لإعادة اسم الشارع.

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