"القوي العاملة" تصرف إعانات لـ 9577 عاملا فى 62 منشأة سياحية متعثرة

وافق جمال سرور وزير القوي العاملة ، علي صرف 6 ملايين و747 ألفا و73 جنيها، من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لنحو 9 ألاف و577 عاملا، يعملون في 62 منشأة سياحية تعثرت في صرف أجورهم نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها هذه المنشآت فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأثنين ، أن ذلك يأتي في إطار ما قررته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من قرارات لمساندة العاملين والمنشآت بالقطاع السياحي نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها.

وأضاف أنه يجري حاليا إعداد كشوف صرف هذه المبالغ ، وذلك طبقا للطلبات الواردة من غرفة المنشأت السياحية ، فضلا عن بحث باقي الطلبات تباعا للمنشأت المتعثرة حتى يتم صرف إعانات الطوارئ لعمالها.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة ولائحتة التنفيذية أنشئ من أجل مساندة الشركات والمنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها المقيدين في سجلات المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية ، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي هذه الظروف ، واستمرارها في أداء دورها الاقتصادي ، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية ، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.