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إصابة 5عمال باختناق فى حريق هائل بمصنع للأثاث بدمياط..وخسائر 10ملايين جنيه

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إصابة 5عمال باختناق فى حريق هائل بمصنع للأثاث بدمياط..وخسائر 10ملايين جنيه إصابة 5عمال باختناق فى حريق هائل بمصنع للأثاث بدمياط..وخسائر 10ملايين جنيه
نشب حريق هائل، صباح اليوم الاثنين، فى مصنع راشد للأثاث بمدينة كفر البطيخ، مما أدى إلى اختناق 5 حالات من عمال المصنع باختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وأخطر الأهالى قوات الحماية المدنية التى انتقلت إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق بمعاونة أهالى المنطقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى بالمصنع، وقدرت الخسائر بقيمة 10 ملايين جنيه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
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