تأجيل طعون «النايل سيتي» لـ 8 فبراير للحكم

قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف “أبراج النايل سيتي”، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير 2014، لجلسة 8 فبراير.

كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين، والباقي بالسجن 7 سنوات، وطعنت النيابة العامة على أحكام البراءة لـ10 آخرين؛ وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي بمنطقة روض الفرج وفرض إتاوات على إداراتها.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور، وعضوية المستشارين مهاد خليفة ويحيى متولي وأيمن الصاوي ومجدي شبانة، وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح.

وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن 5 مرات في جلساتها السابقة، بسبب عدم ورود مفردات القضية وضمه لمفردات الطعن، وفي الجلسة السادسة تم حجزها.

واحالت النيابة العامة 22 بتهمة ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.

ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بابراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير علي فرض الاتاوات علي اصحاب المحال والمولات لغياب الامن وفي يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتامين الفندق محاولا منعة من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما ، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياتة .فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق ابو العلا من مهاجمة الفندق و أعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما ادى الي تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18متهم منهم.مما اسفر عن اصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من امن الفندق.

والمتهمون هم «وليد حسن محمد حمدالله وبدوى رضوان القاضي رضوان وشهرتة “فلفل “وطارق صديق حسان هريدى واحمد صابر احمد سليمان وشهر تة جروبي ” و ابراهيم عادل باقوس سيد وشهرتة “القذافي “وحسام مصطفي مدبولي ومحمد نبيل حسين سعيد صالح و هاني صديق حسان وعرفة صلاح مبروك عبد الحميد وكريم كامل سيد كامل وسعد سيد بانوس ومحمد مصطفي احمد عبد اللطيف وشهرتة “محمد الصعيدى ” وسعيد مجدى حمدى جاد ومحمد سيد بانوس وبانوس سيد بانوس ورجب طه عباس عاشور وعامر السيد مرسي السيد ومحمد عبد الحافظ سيد احمد وسيد عبد الحافظ سيد احمد ومحمد ناصر حامد احمد ومصطفي عنتر فرغلي وشهرتة ” العوا ” وعماد عباس عبد العزيز»