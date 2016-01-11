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«حجازي» يهنئ علي عبد العال ابن أسوان لإنتخابه رئيسًا للبرلمان

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«حجازي» يهنئ علي عبد العال ابن أسوان لإنتخابه رئيسًا للبرلمان «حجازي» يهنئ علي عبد العال ابن أسوان لإنتخابه رئيسًا للبرلمان

اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان – أرشيفية

 

قدم اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، التهنئة للدكتور على عبد العال لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري، وأيضًا لأعضاء المجلس بمناسبة إنعقاد الجلسة الأولى في أجواء تسودها الديمقراطية والحرية عقب إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل ليكتمل بذلك بناء الدولة المدنية الحديثة لمصر.

وأعرب محافظ أسوان في إتصال هاتفي بالدكتور علي عبد العال عن فخر كل أسواني لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، حيث يعتبر ذلك شرف عظيم لهذه المحافظة العريقة قيادة وشعبًا ولاسيما أنه سيقود أهم برلمان فى تاريخ المعاصر للقيام بالدور التشريعي والرقابي و الشعبي لعبور هذه المرحلة الفارقة،  مؤكدًا على أنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام لمواطني أسوان وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في غد أفضل.

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