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النائبة دينا عبدالعزيز ومرتضى منصور يتصدران بحث المصريين على «جوجل»

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النائبة دينا عبدالعزيز ومرتضى منصور يتصدران بحث المصريين على «جوجل» النائبة دينا عبدالعزيز ومرتضى منصور يتصدران بحث المصريين على «جوجل»

النائبة دينا عبدالعزيز

تصدرت اسم “دينا عبدالعزيز” نائبة مجلس الشعب والبرلماني مرتضى منصور المراكز الأولى ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثا للمصريين على محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من الجلسة الأولى “الإجرائية” لمجلس النواب.

ولفتت عضوة مجلس الشعب عن محافظة القاهرة الأنظار إليها بسبب رقة صوتها التي جعلت مقرر الجلسة لايسمعها وهي تقسم اليمين الدستورية، بينما أثار النائب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية حالة من الشغب والفوضى داخل الجلسة الأولى بسبب تصريحاته عن ثورة 25 يناير وحلفه اليمين في المرة الأولى بتحريف النص وإضافة كلمة “مواد” إلى جملة “وأن أحترم الدستور والقانون” ليتجنب ديباجة الدستور التي تنص على الاعتراف بـ25 يناير.

“توفيق عكاشة، حمادة إمام، برنامج ذا فويس” جاءت أيضًا ضمن الكلمات الأكثر بحثًا للمصرين على “جوجل”، بجانب “بنك المعرفة، جدول مباريات الدوري، عزاء ممدوح عبدالعليم، هدف شيكابالا، أهداف الأهلي اليوم، سلسال الدم الجزء الثالث، رئيس مجلس الشعب، مجلس الشعب 2016، علي عبدالعال، تردد قناة صوت الناس، طارق سليم”

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